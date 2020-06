OM : La valeur de Florian Thauvin en chute libre

Le 10 août 2018, les tout récents champions du monde Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda venaient présenter le trophée confectionné par l’artiste italien Silvio Gazzaniga, devant un Orange Vélodrome qui n’avait d’yeux que pour son attaquant star. Quelques mois plus tôt, Jacques-Henri Eyraud avait laissé entendre au micro de Canal Plus qu’une offre de 80 millions d’euros n’était pas suffisante pour se payer les services de Florian Thauvin. « Cela ne m’intéresse pas », avait répondu le président de l’OM. Dix-huit mois plus tard, la donne s’est radicalement inversée. Le joueur de 27 ans sort en effet d’une saison blanche. Blessé en début de saison, le natif d’Orléans n’a pu reprendre la compétition qu’en mars et la crise sanitaire a mis fin à sa saison précipitamment. Pour ne pas arranger les affaires des dirigeants marseillais, le contrat de Florian Thauvin expire la saison prochaine, et les clubs intéressés vont sûrement attendre une année supplémentaire avant d’attirer l’ailier français.

Thauvin veut disputer la Ligue des Champions avec l’OM

L’observatoire national du football nous apprend d’ailleurs que la valeur marchande de Florian Thauvin a chuté depuis la saison dernière. Avec un contrat qui arrive à son terme en juin 2021, et une saison passée du côté de l’infirmerie, le Marseillais ne vaudrait plus que 7 millions d’euros. Une situation qui met les dirigeants de l'OM dans une impasse, eux qui aurait pu compter sur une belle vente de leur attaquant star afin de renflouer les caisses. À douze mois de la fin de son contrat, l'ancien Bastiais a d’ailleurs exprimé le souhait de rester un an de plus à l’OM. Au club depuis l’été 2013, le joueur souhaiterait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une chose est sûre : le contrat de Thauvin ne devrait pas être renouvelé, et comme d’autres avant lui (André Ayew, André- Pierre Gignac), il devrait quitter Marseille libre à l’issue de la saison 2020-2021.