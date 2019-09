OM-Kamara: "On a retrouvé le Mandanda d’avant"

De passage en conférence de presse vendredi, à deux jours du déplacement de l’OM à Monaco en clôture de la 5e journée de Ligue 1, Boubacar Kamara a salué le bon début de saison réalisé par Steve Mandanda. "Il a connu une saison difficile l’an dernier mais depuis le début de saison, on a retrouvé le Steve d’avant, a déclaré le jeune défenseur marseillais. C’est plus rassurant d’avoir un gardien comme ça derrière soi, qui te conseille et qui fait les arrêts dans les moments où tu souffres. Ça nous permet d’être plus sereins et de gagner les matches."