OM-Kamara: "Ça a été une semaine très dure"

Vainqueur de Lille (2-1), ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue, l’Olympique de Marseille a renoué avec les joies de la victoire, après une déroute dans le Clasico face au PSG (4-0) et une élimination en Coupe de la Ligue contre Monaco (2-1). Une semaine compliquée pour les Olympiens qui se termine néanmoins sur une note positive.

"Ça a été une semaine très dure après nos deux défaites. On avait à coeur de gagner afin de se remettre dans la course en championnat (...) Je me suis senti bien dans ce rôle, j'ai essayé de courir pour l'équipe, d'être présent sur les seconds ballons et de couper la relation entre leur milieu et leur attaque", a ainsi confié Boubacar Kamara à l’issue du match, qui a été repositionné au milieu du terrain face aux Dogues.