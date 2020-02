OM : Isaac Lihadji aurait fait son choix

Pourrait-on avoir des nouvelles d'Isaac Lihadji @OM_Officiel ?

Très bon avec la N2 hier (1 but et 2 pd) il a été sélectionné avec l'EDF U19 (seul 2002 avec Rutter de Rennes).



Avec les nombreuses absences sur les ailes, il aurait été si précieux. #TeamOMpic.twitter.com/gSP9n3ZZbZ



Pendant ce temps-là, un autre jeune brille à l'OM

Source de tensions depuis plusieurs mois en interne au sein de l’Olympique de Marseille, la signature du premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji est proche de son dénouement. Selon les informations de La Provence, le jeune joueur de 17 devrait s’engager avec le LOSC. Pour rappel, l’OM et l’entourage du joueur avaient stoppé les négociations concernant la signature du jeune espoir. Le club olympien s’était dit « lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage » selon RMC Sport. Grand espoir du centre de formation du club phocéen, Lihadji n’a pour le moment toujours pas signé son premier contrat professionnel. Et son avenir semble se dessiner loin de l'Orange Vélodrome.Si Isaac Lihadji fait les beaux jours de la réserve de l’OM (passeur décisif et buteur le week-end dernier), un autre jeune semble s’imposer doucement mais surement dans le groupe pro. Il s’agit de Marley Aké. Rentré en jeu à la 64eme minute face au LOSC, le jeune joueur originaire de Béziers a su dynamiter la défense lilloise par sa fougue et son insouciance. Impliqué sur les deux buts marseillais, « Bob » (son surnom dans les vestiaires) risque de grappiller encore plus de temps de jeu lors des prochaines échéances.