OM: "Impressionnant", "monstre", Lopez élogieux envers Kamara

Du haut de ses 19 ans, Boubacar Kamara, pur produit de la formation phocéenne, est en train au fil des matches de s’imposer comme un titulaire en puissance au sein de l’arrière-garde marseillaise. Sous le charme de son partenaire, Maxime Lopez n’a pas tari d’éloges à son sujet.

"Je ne veux pas abuser sur les termes mais c’est un monstre. Pour jouer à Marseille, il faut du caractère et de la personnalité. Il en a. Sa sérénité est impressionnante. J’adore les défenseurs comme ça qui relancent court, qui prennent des risques. À son âge, c’est impressionnant. Techniquement, il est à l’aise, il le sait. Il faudra qu’il bosse encore mais il n’a que dix-neuf ans. J’ai vécu ces périodes où on est sur le banc. C’est normal que je lui dise de ne pas lâcher. On a eu notre chance, on l’a saisie", s’est enthousiasmé le milieu de terrain de poche de l’OM, dans des propose relayés par L’Equipe.