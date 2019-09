OM: Gonzalez impressionné par le Vélodrome 

Prêté par Villarreal durant le mercato estival, Alvaro Gonzalez n’a pas mis longtemps pour prendre ses marques au sein de la défense phocéenne. Parmi les joueurs olympiens les plus en vue depuis le début de saison, le défenseur espagnol ne regrette pas son choix. Notamment du fait de l’ambiance du Stade Vélodrome.

"On ne célèbre pas que les buts. Entendre le public s’enthousiasmer pour un duel gagné, un tacle, une anticipation, cette manière de valoriser aussi bien les gestes défensifs qu’offensifs, c’est important et ça donne encore plus de confiance, a ainsi confié la recrue olympienne à RMC Sport. J’ai connu deux matches au Vélodrome. Le dernier contre St-Etienne est sûrement la plus belle ambiance que j’ai connue dans un stade."