OM-Germain: "Des qualités qui se complètent" avec Balotelli

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille vivra au Vélodrome un dernier choc cette saison, face à l'Olympique Lyonnais en clôture de la 36e journée de Ligue 1. A cette occasion, Valère Germain et Mario Balotelli pourraient de nouveau être associés aux avant-postes, un duo que l'ancien Monégasque estime être efficace.

"On a des qualités qui se complètent. Mario est quelqu’un qui reste plus dans l’axe et fixe les défenses. J’aime bien revenir défendre, aller sur les côtés, faire des appels, a expliqué le fils de Bruno sur RMC Sport. Il aime bien être à la finition des actions. Maintenant, je ne pense pas qu’un bon duo se juge au nombre de passes entre les joueurs, mais plutôt en fonction des déplacements de l’un vis à vis de l’autre. Et sur ce point, je pense que c’est plutôt pas mal".