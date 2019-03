OM: Garcia persiste contre l'ASSE

Marseillle reçoit Saint-Etienne ce dimanche lors du choc de la 27e journée de Ligue 1 (21h00). Rudi Garcia maintient sa confiance aux hommes qui ont construit la récente série de trois victoires et un nul. L'entraîneur olympien aligne un 4-4-2 où Bouna Sarr prend le poste de latéral droit et Hiroki Sakai celui de latéral gauche puisque Jordan Amavi est suspendu.

Devant, la paire formée par Valère Germain et Mario Balotelli est reconduite. Tout comme la charnière centrale Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Au milieu de terrain, Morgan Sanson et Maxime Lopez organiseront le jeu. Les cadres Luiz Gustavo, Dimitri Payet et Adil Rami sont sur le banc. Jorge Rolando est absent de la feuille de match.