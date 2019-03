OM-Garcia: "On va se contenter de ce 2-0 net et logique"

Quatre victoires en cinq matches et voilà l'Olympique de Marseille qui remonte à la quatrième place du classement. Dimanche, en clôture de la 27e journée, l'OM a disposé de Saint-Etienne (2-0) grâce à deux buts signés Balotelli puis Thauvin en moins d'une demi-heure.

"Ce qui est intéressant, c’est qu’on a maîtrisé le match, on a maîtrisé notre sujet. On a très bien entamé le match et dans l’ensemble on a fait une première période très aboutie, en deuxième on a peut-être reculé un peu trop mais à part ça on n’a pas concédé grand-chose. (...) On a eu 7 occasions donc on aurait pu marquer au moins un but de plus. On va se contenter de ce 2-0 net et logique", a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse