OM : Galtier ne viendra pas

Prolongé au cours de l’automne, Rudi Garcia n’en apparaît pas moins de plus en plus menacé à la tête de l’Olympique de Marseille, seulement sixième de Ligue 1 et largué dans la course à l’Europe.

Si son départ est de plus en plus régulièrement évoqué, peu de noms sont pour l’heure cités pour le remplacer. Certains assuraient néanmoins que Christophe Galtier pourrait faire son grand retour à l’OM.

Une information démentie auprès de par l’entourage de l’entraîneur du Losc, bien parti pour terminer à la deuxième place de la Ligue 1, l’ancien Stéphanois étant déterminé à poursuivre l’aventure dans le Nord.