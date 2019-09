OM: Fracture pour Alvaro, absent 5 semaines

Marseille n'a pas perdu que deux points samedi contre Montpellier (1-1), lors de la sixième journée de Ligue 1. En plus de Boubacar Kamara et Dimitri Payet, expulsés et donc suspendus, l'OM va devoir se passer d'Alvaro Gonzalez lors des prochains matches.

Sorti blessé, le défenseur espagnol souffre d'une fracture non déplacée du péroné de la jambe droite, détaille le club dans un communiqué. Le staff médical phocéen évalue à cinq semaines l'absences de la recrue olympienne après bilan clinique et radiologique.