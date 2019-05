OM: Eyraud veut "tabler davantage sur des jeunes"

Longuement interrogé dans les colonnes de France Football, Jacques-Henri Eyraud a dressé la feuille de route de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival.

"On pensait qu’avec nos bonnes performances de la saison dernière, on allait clairement faire mieux en maintenant le groupe et en le renforçant. De ce point de vue, je ne le cache pas, je suis très, très déçu", a-t-il tout d'abord reconnu, annonçant un mercato particulièrement agité: "Il va y avoir pas mal de changements, c’est évident. Nous avons conscience de la situation. Et il y a une surveillance du fair-play financier, donc on va devoir s’adapter."

Pour parvenir à ses fins, le président olympien devrait notamment s’appuyer sur de jeunes joueurs. "On sait qu’il va falloir prendre une autre direction, tabler davantage sur des jeunes, ce qui a déjà été amorcé avec Caleta-Car, Radonjic ou le temps de jeu accordé à Kamara et Lopez. On a toujours prévu de tendre progressivement vers cela pour pérenniser économiquement le projet", a-t-il ainsi affirmé.