OM-Eyraud: "Rami doit s'interroger sur son métier de footballeur"

Au sortir d'un exercice 2018-2019 compliqué, Adil Rami se retrouve désormais ciblé par une procédure disciplinaire de l'Olympique Marseille, la faute à quelques écarts professionnels. Le défenseur central doit désormais rencontrer le président mercredi, pour un entretien qui devrait aboutir à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

"Adil Rami doit s'interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde, indique Jacques-Henri Eyraud dans un long entretien accordé à L'Equipe, et à paraître mercredi. On va avoir une discussion avec Adil, très franche, très directe, comme à chaque fois, et je prendrai cette décision à l'issue de cette discussion. J'ai hâte de l'entendre, et d'avoir cet échange avec lui, qui aura lieu cette semaine (mercredi)".