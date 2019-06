Au terme de la saison ratée de l’OM de Rudi Garcia, les supporters ont élu Hiroki Sakai comme l’Olympien de l’exercice 2018-2019. Le latéral japonais, auteur d’un but et de 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, devance Florian Thauvin, qui avait obtenu cette distinction il y a un an.

Hiroki Sakai est votre #OlympiendelaSaisonPUMA



Un mot pour décrire notre latéral Japonais ? pic.twitter.com/wqRiERLObb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 15, 2019