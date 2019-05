OM, ça se précise pour Villas-Boas

"Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on ne va pas en parler. Pour qui sur ce soit." Interrogé par RMC Sport en marge de la Convention des clubs professionnels à Monaco, Jacques-Henri Eyraud a botté en touche à l’évocation du nom d'André Villas-Boas, pressenti pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique de Marseille. Pour autant, le technicien portugais s’apprête bel et bien à devenir le nouvel entraîneur de l’OM, comme souhaité par Andoni Zubizarreta.

Selon Le Parisien, il ne resterait plus que quelques détails à régler concernant la composition du staff technique de l’ancien coach de Chelsea. Pour Bola Branca, qui cite des sources proches du technicien lusitanien, l’affaire serait entendue et André Villas-Boas, dont la nomination pourrait être officialisée dans les prochaines heures, devrait même débarquer avec Ricardo Carvalho en tant qu’adjoint. Et avec un salaire bien moindre que celui évoqué dans les médias ce lundi.

Un salaire supérieur à celui de Garcia ?

A en croire la presse anglaise, AVB était en effet supposé percevoir quelque 600 000 euros par mois, ce qui en aurait fait peu ou prou l’égal de Thomas Tuchel au PSG, dont les émoluments ont été portés à 620 000 euros mensuels suite à sa récente prolongation. Une somme démentie dans l’entourage de l’OM. D’après Le Parisien, le Portugais saurait se contenter de 450 000 euros par mois. Et si c’est toujours 100 000 euros de plus que ce que touchait Rudi Garcia, le natif de Porto a consenti un effort financier des plus conséquents, lui qui émargeait à 750 000 euros par mois en Russie et même un million en Chine. Les 18 mois sans club sont sans doute passés par là...