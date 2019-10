OM: Benedetto met Bielsa tout là-haut

Dans une interview publiée sur le site de l’OM, à la veille du Classique contre le PSG, Dario Benedetto a évoqué les anciens joueurs argentins passés par le club marseillais, de ses amis Lucas Ocampos et Renato Civelli au latéral Juan Krupoviesa, "une teigne sur un terrain" et même "un assassin", en passant par Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez.

L’avant-centre a ensuite évoqué Marcelo Bielsa: "Je ne le connais pas en tant que personne, mais, en tant qu’entraîneur, c’est une référence. Je ne trouve pas le bon mot mais c’est une référence. J’ai passé trois ans au Mexique et pour tous les entraîneurs au Mexique, il est tout là-haut, et pour moi aussi par rapport à ma conception du football. Il est l’un des entraîneurs argentins les plus importants".

"El Loco" a fait chavirer le Vélodrome lors de la saison 2014-2015.