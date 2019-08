OM: Benedetto dans le groupe contre Reims ?

Marseille entame sa saison de Ligue 1 samedi contre Reims au stade Vélodrome (17h30). Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a fait le point sur l'état de santé de son groupe et des blessés.

"Luiz (Gustavo) est déjà prêt pour jouer en match, a assuré l'entraîneur de l'OM. Il a recommencé les entraînements avec l'équipe mardi. Maxime Lopez a une petite chance d'être apte pour le match mais on décidera vendredi car il y a un petit risque. Flo (Thauvin) est espéré pour Nice ou Saint-Etienne mais je ne pense pas avant. Benedetto, on va voir, il a fait une partie de l'entraînement avec nous. Le problème c'est qu'il n'a pas dans les jambes les minutes d'une pré-saison normale. Si on le met dans les 18, il n'est pas prêt pour rentrer et faire la différence je pense. C'est une possibilité mais il n'est pas prêt comme les autres."