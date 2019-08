OM: Benedetto dans le groupe contre Reims

L'Olympique de Marseille a communiqué ce vendredi le groupe retenu par André Villas-Boas pour la reprise de la Ligue 1, samedi contre Reims (17h30). L'entraîneur a convoqué 20 joueurs dont les recrues Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez.

L'attaquant argentin était initialement attendu à Nantes (2e journée) pour effectuer ses grands débuts avec l'OM. "Benedetto, on va voir, il a fait une partie de l'entraînement avec nous, avait expliqué le technicien jeudi en conférence de presse. Le problème c'est qu'il n'a pas dans les jambes les minutes d'une pré-saison normale. Si on le met dans les 18, il n'est pas prêt pour rentrer et faire la différence je pense. C'est une possibilité mais il n'est pas prêt comme les autres."

Le joueur de 29 ans pourrait donc être remplaçant au Vélodrome. Mais il faudra patienter encore un peu pour savoir si l'attaquant sera bien sur le banc puisqu'un gardien et un joueur de champ devront être écartés de la feuille de match qui doit comporter 18 noms.