OM-Benedetto: ''Comme en Argentine''

Un mois après son arrivée à l’OM, Dario Benedetto, auteur de 2 buts en 4 matches, est ravi de l’accueil des supporters phocéens.

"Ils m’ont fait sentir comme à la maison et j’espère, de mon côté, que je vais pouvoir mettre le plus de buts possibles pour aider l’équipe et procurer beaucoup de bonheur aux supporters. C’est quelque chose de très beau, c’est un club avec beaucoup de passion, avec des supporters passionnés comme en Argentine. Je le sens, ils adorent le foot et cette ville te le montre. Quand je sors, ils me reconnaissent et me demandent des photos", lance ainsi l’international argentin.

L’avant-centre de 29 ans rappelle que l’objectif du club est de se qualifier pour la Ligue des champions et que l’équipe d’André Villas-Boas "a tout pour y arriver", malgré "l’absence importante" de Florian Thauvin durant plusieurs mois.