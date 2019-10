OM: Benedetto comme à la maison

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille accueille le Racing Club de Strasbourg en clôture de la 10e journée de Ligue 1, et espère mettre fin à une série de quatre rencontres sans victoire. Les Phocéens compteront en ce sens sur leur buteur, Dario Benedetto, qui a profité de son passage devant les médias pour expliquer à quel point il se sent bien dans la cité phocéenne.

"Je me sens bien dans cette ville, avec des grands supporters. Espérons que le rapport avec le public va continuer. Les gens ici me rappellent Boca par leur passion. C'est comme en Argentine. On ressent cette envie de foot, a déclaré l'Argentin. Je m'adapte très bien à cette ville et à ce club. Je me sens heureux".