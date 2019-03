OM: Balotelli jouera gros face à Nice

Auteur de débuts pour le moins remarqués avec l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli espère bien enchaîner ce week-end lors de la 28e journée de Ligue 1. Et pas seulement pour se rappeler au bon souvenir des Niçois, en visite, dimanche soir, dans la cité phocéenne.

Ce match face à son ancienne équipe sera également l’occasion de marquer des points auprès de Roberto Mancini, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, attendu dans les tribunes du Vélodrome pour superviser l’ancien Citizen.

"Mario Balotelli est toujours suivi. Lui et tous les autres. Mario a fait de bons débuts à Marseille en marquant 3 buts en 4 matches. Je le répète, on continue de le suivre. L'objectif est de former une équipe prête pour bien jouer l'Euro", a récemment affirmé le technicien transalpin. Depuis, Super Mario a encore ajouté un but à son compteur.