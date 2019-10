OM: Amavi toujours titulaire ?

Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille ouvre la 9e journée de Ligue 1 par un déplacement à Amiens, et espère réussir à y renouer avec la victoire après trois partages des points consécutifs. Pour cette opposition, André Villas-Boas devrait de nouveau titulariser Valentin Rongier, cette fois en lieu et place de Kevin Strootman, suspendu.

Jordan Amavi, encore une fois crédité d'une piètre prestation contre Rennes lors de la précédente levée, devrait être maintenu dans le couloir gauche de la défense, lui qui avait été sorti à la mi-temps par le technicien portugais contre les Rouge et Noir. Par ailleurs, Boubacar Kamara et Dimitri Payet restent suspendus, alors qu'Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin fréquentent toujours l'infirmerie.

Le onze de départ probable: Mandanda - Sakai, Perrin, Caleta Car, Amavi - Lopez, Rongier, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain.