OM: Amavi sur le banc contre Strasbourg

André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, n’a pas réservé de surprise pour la venue de Strasbourg, ce dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Jordan Amavi reste sur le banc, puisque Hiroki Sakai est de nouveau latéral gauche, Bouna Sarr prenant place à droite.

En charnière centrale, comme prévu, Boubacar Kamara est de retour et est associé à Duje Caleta-Car, aux dépens de Lucas Perrin. Pour rappel, Morgan Sanson et Dimitri Payet sont suspendus, alors que Florian Thauvin est blessé. Nemanja Radonjic et Valère Germain sont donc de nouveau les ailiers du secteur offensif, comme à Amiens (3-1) avant la trêve.

Du côté alsacien, Thierry Laurey opte pour Adrien Thomasson en soutien de Ludovic Ajorque.

Le onze de l’OM: Mandanda – Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai – Lopez, Strootman, Rongier – Germain, Benedetto, Radonjic.

Le onze de Strasbourg: Sels – Lala, Caci, Koné, Simakan, Carole – Sissoko, Fofana, Bellegarde – Thomasson, Ajorque.