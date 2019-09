OM: Amavi met en cause ses attaquants

Privé de plusieurs joueurs, l’Olympique de Marseille a souffert, mardi, à Dijon, les hommes d’André Villas-Boas parvenant à préserver l’essentiel en ramenant le point du match nul (0-0).

Bien qu’expérimentale du fait des absences conjuguées d’Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara, la défense marseillaise a tenu et Jordan Amavi a au contraire retenu le manque d’efficacité des attaquants olympiens.

"Je pense qu'il faut que l'on soit plus tueurs devant. Si on marque des buts, ce sera plus simple", a-t-il ainsi regretté dans des propos rapportés par RMC Sport.