OM : Alvaro Gonzalez fan du club depuis l'enfance ?

Le père d’Alvaro à la rescousse

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Alvaro Gonzalez a affirmé plusieurs fois son amour pour l’OM en conférence de presse ou en interviews. Samedi dernier dans un entretien accordé à L'Equipe, le défenseur espagnol à dévoilé une petite anecdote. « Quand j’étais jeune, j’avais un maillot de l’OM. C’est un détail, mais ça montre que l’aura du club dépasse la France. J’avais quinze ans. En vacances à Benidorm, on est entrés dans une boutique de maillot : mon frère était reparti avec un maillot de Dortmund et moi avec un de Marseille. Je ne saurais pas trop dire pourquoi… Il y avait écrit "Neuf". Je le mettais souvent. Je l’ai rappelé au président quand je suis arrivé ici. Ça devait être écrit ! »L’anecdote a fait sourire sur les réseaux sociaux, certaines personnes estimant que le Marseillais en « rajoute des caisses », n’hésitant pas à remettre en cause la véracité de l’anecdote dans le seul but de faire monter sa côte de popularité auprès des supporters phocéens. Le joueur prêté par Villarreal a souhaité répondre à ses détracteurs en exhibant le maillot en question sur son compte Twitter, avec l’aide de son père. Voilà une nouvelle preuve de l’histoire d’amour fleurissante entre l’OM et son défenseur central. Pour rappel, l'Espagnol n'a toujours pas connu la défaite en Ligue 1 en tant que titulaire.