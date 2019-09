OM: Accord en vue avec Lihadji ?

L'Olympique de Marseille serait proche d'un accord avec Isaac Lihadji, qui pourrait signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, indique La Provence.

Le prometteur milieu offensif de 17 ans, qui a fait ses débuts en équipe première mardi soir à Dijon, est actuellement sous contrat aspirant, jusqu'en 2020.

"On a parlé avec son agent, on lui a présenté notre meilleure offre et on lui a laissé du temps. On va se voir après mes vacances, indiquait Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, au début du mois de septembre. J'espère pouvoir refermer le dossier quand on se verra. Je suis positif, comme toujours, mais je ne dis pas qu'on va signer."