Olivier Sadran (Toulouse) prêt à rembourser les abonnements

8 - Toulouse reste sur 8 revers de rang en Ligue 1, plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite (8, comme en avril-mai 2005). Perdition. #TFCSDR pic.twitter.com/7br9HiwwWe

— OptaJean (@OptaJean) December 14, 2019

Le TFC est loin de donner satisfaction à ses supporters cette saison (avec une nouvelle défaite face à Reims samedi)Le cacique toulousain se dit même disposé à rembourser les abonnements pour la suite de la campagne : « Dès lundi, les gens qui ne voudront pas participer à la phase retour et ne plus aller au stade, pourront venir rendre leur abonnement et seront remboursés pour la deuxième partie de la saison, a affirmé le patron du club de la Ville Rose. […] On propose un spectacle qui n’est pas digne du prix payé, donc le processus est normal. On en est désolés, bien sûr, car on a besoin d’eux pour se sauver », a-t-il indiqué dans des propos relayés par RMC.: « Puisque les coachs tournent, ce sont les joueurs, lesquels pour la plupart sont là depuis plusieurs saisons, qui sont à même d'être pointés du doigt. les attitudes d'un certain nombre d'entre eux ne correspondent pas à des comportements de professionnels. C'est clair, non? (...) Si je m'interroge sur ma direction au TFC, qui n'est pas bonne, les joueurs aussi doivent se poser des questions. », a ainsi tonné le dirigeant.