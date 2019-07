OL: Yanga-Mbiwa d’entrée contre Arsenal

Malgré la présence de Joachim Andersen dans le groupe de l’OL pour l’Emirates Cup contre Arsenal, ce dimanche (16h15), Mapou Yanga-Mbiwa est de nouveau titulaire en charnière centrale, aux côtés de Jason Denayer.

Le trio Pape Cheikh Diop-Jean Lucas-Tiago Mendes est maintenu dans l’entrejeu, alors que Memphis Depay est la pointe du jour.

Du côté des Gunners, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Mattéo Guendouzi sont titulaires devant leur public de l’Emirates Stadium.

