OL : Une première depuis 1983 !

Contraint au match nul (2-2), dimanche, par Lille, l’Olympique Lyonnais peut nourrir d’autant plus de regrets que les deux buts lillois ont été marqués après des grossières erreurs défensives. La première de Jason Denayer, la seconde de Léo Dubois.

De quoi confirmer les problèmes défensifs des Rhodaniens. Ces deux buts aidant, l’OL a déjà concédé pas moins de 70 buts en 50 matches, soit pas moins de 1,4 but par match. Il faut remonter à la saison 1982-1983 pour trouver trace d’une défense lyonnaise plus poreuse avec 83 buts encaissés en 43 matches, soit 1,93 but par match.