OL: Une disette record !

Si l’Olympique Lyonnais a profité de la réception de Metz, samedi, pour renouer avec la victoire (2-0) après plus de deux mois sans le moindre succès en Ligue 1, les Lyonnais n’en ont pas moins encore un peu plus étiré leur disette devant le but à domicile.

Avant que Memphis ne délivre les siens peu avant la demi-heure de jeu, l’OL sera en effet resté pas moins de 357 minutes sans marquer à domicile. Du jamais-vu dans l’histoire des Gones.

Le dernier but à domicile des Lyonnais remontait à fin août lors du match nul concédé face à Bordeaux (1-1).