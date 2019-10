OL: Un nouveau renfort pour Garcia

Le staff de Rudi Garcia s’étoffe encore. Moins de deux semaines après son arrivée au sein du club, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a décidé de s’entourer d’un nouvel assistant, Paolo Rongoni, qui sera en charge de la préparation physique.

Il rejoint un encadrement technique déjà composé de l’adjoint du coach rhodanien, Claude Fichaux, et du superviseur Christophe Prudhon. Le nouveau préparateur physique des Gones avait déjà accompagné Rudi Garcia à l’AS Rome (2014-2015) et à l’OM (2017-2019).

"L’arrivée de Paolo Rongoni vient compléter l’expertise et les compétences déjà en place au sein du staff, et notamment de sa cellule performance aux côtés des trois préparateurs physiques, Antonin Da Fonseca, Dimitri Farbos et Cédric Uras", précise l’OL.