OL: Un "accord de longue durée" avec la Pelé Academia

L’Olympique Lyonnais a officialisé vendredi la signature d’un partenariat "de longue durée" avec la Pelé Academia, l’académie de football parrainée par l’ancien international brésilien. "Cet accord est concrétisé par une prise de participation minoritaire (10%) dans la société brésilienne Gol de Placa, qui gère le club brésilien de Resende évoluant en première division de l’état de Rio de Janeiro, et la Pelé Academia", indiquent les Gones dans un communiqué.

"Un partenariat entre le club de Resende et l’Olympique Lyonnais a été également signé. Il permettra au club de Resende de bénéficier du savoir-faire de l’OL en matière de formation, et donnera l’opportunité à l’OL de recruter des jeunes joueurs formés au sein de cette académie", ajoute le club présidé par Jean-Michel Aulas, qui "se réjouit de ce rapprochement avec des partenaires brésiliens de premier rang disposant d’une grande expérience dans le domaine du football".

"Ce partenariat participe au développement international de la marque OL et intervient en parallèle de l’arrivée de Juninho, nouveau directeur sportif du club, et de Sylvinho, nouvel entraineur, témoignant des liens forts qui unissent l’Olympique Lyonnais et le Brésil", conclut l’Olympique Lyonnais, troisième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions.