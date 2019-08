OL-Tousart: "On est des compétiteurs" 

Titularisé par son nouvel entraîneur Sylvinho au milieu de terrain avec Houssem Aouar et la recrue Thiago Mendes, Lucas Tousart, auteur du 3e but lyonnais a su, à l’image de son équipe, dépassé une intersaison incertaine pour répondre présent à l’heure de la reprise de la Ligue 1 ce vendredi, à Monaco, où l'OL s'est promené (0-3).

"Je pense qu'il faut souligner que la préparation a été compliquée, on a découvert un nouveau coach, des nouveaux principes de jeu, c'était pas évident, fallait pas s'attendre à ce que ça paie d'entrée de jeu." (…) "On est des compétiteurs, perdre des matches en préparation ça fait pas plaisir." Mais la révolution en marche à l’OL, sans tirer des conclusions trop hâtives, a peut-être du bon : "Y a des choses qui se passent entre nous dans le vestiaire, c'est positif. Sur les années précédentes, on a manqué de quelque chose sur l'état d'esprit", reconnaît Tousart au micro de Canal+.