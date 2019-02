OL-Tousart: "Avec des attitudes comme ça..."

Lucas Tousart n'a pas aimé la prestation de son équipe, dimanche soir, sur la pelouse de l'AS Monaco.

"C'est un jour sans, a regretté le milieu de terrain de l'OL sur Canal+. On n'a pas mis les ingrédients qu'il faut mettre pour jouer un match de football. En première mi-temps, on a perdu beaucoup trop de duels pour pouvoir espérer avoir la possession de balle et se créer des occasions. en seconde mi-temps, on est mieux dedans, ça se voit direct. Je pense que c'est une soirée à oublier pour nous.

"On est une équipe qui aime avoir la possession, et on n'a pas pu exprimer notre jeu ce soir, a ajouté l'ancien Valenciennois. C'est normal avec des attitudes comme ça qu'on ait ce résultat. Il va falloir se remettre en question, ce n’est pas tout le temps la Champions League, donc il faut faire avec."