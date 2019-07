OL: Tousart, Aouar et Dembélé de retour

La préparation estivale de l'Olympique Lyonnais est pour l'heure un peu compliquée, puis les Gones ont enregistré deux défaites sur leurs deux premières sorties en amical, contre le Servette (2-1) puis le Genoa (3-4). Le nouvel entraîneur, Sylvinho, pourra néanmoins s'appuyer désormais sur trois nouveaux cadres, qui ont effectué leur retour à l'entraînement ce lundi.

Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Lucas Tousart, tous trois concernés par le dernier Euro U21, ont en effet repris. Ils pourraient avoir un peu de temps de jeu dimanche, à l'occasion de la confrontation contre Arsenal pour le compte de l'Emirates Cup, et plus certainement trois jours plus tard face aux Reds de Liverpool, champions d'Europe en titre.