OL-Sylvinho: "Sans être bon, il fallait gagner"

L'OL a concédé un nouveau match nul (2-2) sur la pelouse de Brest lors de la 7e journée de Ligue 1 ce mercredi. Une contre-performance que l'entraîneur Sylvinho n'a pas appréciée.

"Perdre les trois points dans les dernières minutes, cela n’est pas satisfaisant. C’est triste, c’est dur, on n’a pas très bien joué mais on avait l’opportunité de remporter ce match. Même sans être bons, il aurait fallu gagner aujourd'hui car la victoire amène de la sérénité", a expliqué l'entraîneur au micro d'OLTV. "Après le match, le climat était lourd dans le vestiaire. On a parlé du manque de confiance qui génère de la peur. Je dois mettre mes joueurs dans de meilleures conditions, en les tranquillisant car je les sens tendus en ce moment."

L'OL se doit de vite relever la tête, dès ce samedi (13h30) contre Nantes au Groupama Stadium.