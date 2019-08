OL: Sylvinho ose Kone titulaire à Monaco

Une seule petite semaine d'entraînement dans les jambes, mais Youssouf Koné sera pourtant titulaire ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Louis-II (20h45) dans le premier onze de départ de Sylvinho, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais opposé à l'AS Monaco pour le match d'ouverture de la saison de Ligue 1. Avec le défenseur malien ce sont 2 autres recrues de l'intersaison, qui débutent puisque l'autre défenseur Joachim Andersen et Thiago Mendes, associé à Lucas Tousart et Houssem Aouar dans l'entrejeu, débutent aussi au coup d'envoi. Le coach brésilien semble faire confiance au système en 4-3-3 testé lors de l'opposition de mercredi sans Martion Terrier, mais avec Memphis Depay, a priori sur le côté gauche, ainsi que Bertrant Traoré et Moussa Dembélé.

Le onze lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Tousart, Mendes, Aouar - Memphis, Traoré, Dembélé.