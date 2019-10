OL-Sylvinho: "On perd tous nos matches de la même façon"

L'Olympique Lyonnais continue de glisser au classement. Cette fois, les Gones ont été battus, dimanche en clôture de la 9e journée, à Saint-Etienne (0-1). Un revers consécutif à un but signé Beric à la dernière minute.

"Je suis triste. Pour la défaite et pour le fait que, une nouvelle fois, on perd dans les dernières minutes. Je ne regrette pas ma composition de départ. Ce système me donne plus de stabilité. C’est un système qui aide bien mes joueurs. Je suis très préoccupé par nos résultats. On perd tous nos matches de la même façon", a expliqué Sylvinho pour le site du club.

Clairement sur la sellette, le jeune technicien brésilien a évidemment été questionné sur son avenir. "Ce n’est pas à moi de dire si je suis l’homme de la situation. Je dois trouver nos problèmes et réparer le système. Le problème n’est pas le système, le souci c’est de perdre dans les dernières minutes. C’est dur d’encaisser ce but", a-t-il répondu.