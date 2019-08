OL: Sylvinho ne change pas son onze

Sylvinho ne souhaite pas changer un onze qui a remporté ses deux premiers matches de championnat.

Pour la 3e journée de Ligue 1 sur le terrain de Montpellier et un coup d'envoi programmé ce mardi à 19 heures, l'entraîneur brésilien de l'Olympique Lyonnais fait confiance aux mêmes hommes, dans un 4-3-3 redevenu habituel. Le milieu de terrain ne change pas malgré la première convocation dans le groupe de la recrue la plus chère de l'histoire du club, Jeff Reine-Adélaïde. L'ancien Angevin ne remplace pas Lucas Tousart, auteur de deux très bons matches, et qui conserve donc sa place. Devant, Martin Terrier n'obtiendra pas le temps de jeu qu'il souhaite sur la pelouse de la Mosson. L'ancien Strasbourgeois débutera sur le banc, mais devrait rentrer en jeu. Enfin, sans surprise, Anthony Lopes disputera sa 300e rencontre sous le maillot lyonnais.

La composition de l'OL: Lopes - Dubois, Denayer, Andersen, Y. Koné - Tousart, Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Memphis.