OL-Sylvinho: "Les impressions sont plutôt bonnes"

Pour sa première sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Sylvinho a vu ses hommes s’incliner face au Servette de Genève (1-2). Pas de quoi inquiéter pour autant le coach brésilien, qui estime son groupe "sur la bonne voie".

"C'était difficile car on sortait de cinq jours d'entraînements à Tignes et je savais que les joueurs étaient fatigués. Mais à ce moment précis, il était important d'avoir quarante-cinq minutes dans les jambes. Et je pense que les impressions sont plutôt bonnes. On travaille sur la bonne voie", a confié l’ancien joueur du FC Barcelone dans des propos rapportés par le journal L'Equipe.