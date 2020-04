« Je pensais que l’opportunité à Lyon était idéale »

Un peu moins de 6 mois après son départ de l’OL, Sylvinho a accordé une interview au quotidien AS, dans laquelle il revient sur son expérience sur le banc lyonnais. Et les regrets sont de mises pour l’entraîneur brésilien lorsqu’il évoque sa courte expérience en France. « Bien sûr, j’aurais aimé avoir joué plus de onze matchs.. Mais c’était une décision du club et je la respecte. Le football est une question de résultats. Je garde le bien, avec la relation que j’ai nouée avec les joueurs et avec l’opportunité d’avoir entraîné un club aussi grand que Lyon », admet l’ancien latéral brésilien.



En 9 matches à la tête de l’OL, Sylvinho présente un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Une série de résultats négatifs qui aura eu raison du Brésilien. Ce dernier pensait pourtant avoir trouvé le bon club pour démarrer sa carrière de coach. « Je pensais que l’opportunité à Lyon était idéale. Bien sûr, l’expérience n’était pas ce à quoi je m’attendais, les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Le mien et ceux du club. Ce n’était pas comme si quelqu’un l’aurait souhaité. Nous avons eu plusieurs matchs que nous avons perdus en encaissant des buts dans les dernières minutes, même contre le PSG, avec un but de Neymar. Mais je suis encore assez calme et confiant dans mes capacités et je vais attendre une autre chance ».

Malgré son échec en France, Sylvinho espère retrouver un poste rapidement. Si le Brésilien laisse la porte ouverte à un retour dans son pays, il privilégierait d'avantage de poursuivre sa carrière de coach en Europe.