OL: Sylvinho "heureux d'être là"

Interrogé lors de la conférence de presse organisé par l'OL pour présenter son nouveau duo Brésilien Juninho-Sylvinho, ce dernier s'est montré ravi d'être de la partie, et souhaite tout donner pour que son club retrouve les sommets de la Ligue 1.

"Aujourd’hui je suis très heureux d’être là, de faire partir d’un grand projet européen dans un grand club comme Lyon, avec des gens de confiance comme Juninho. Je donnerai toutes mes forces et tout mon engagement pour réussir."

L'ancien d'Arsenal et du FC Barcelone a également indiqué quel était son style de jeu: "J’aime le 4-3-3, la possession de balle, jouer dans le camp adverse. On ne joue pas au football sans inspiration et sans âme. On travaillera tous les concepts, mais je peux vous assurer que l’équipe ne manquera pas de ces deux qualités essentielles."