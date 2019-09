OL: Sylvinho dénonce un manque de caractère

L'Olympique Lyonnais a réalisé une bien mauvaise opération en se faisant reprendre par Amiens (2-2), vendredi pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les Gones ont pourtant mené deux fois au score mais ils n'ont pas su enfoncer le clou en temps et en heure et Bodmer a égalisé dans le temps additionnel.

"Nous avons manqué de caractère. La première période est bonne, avec deux buts, mais nous aurions pu faire plus. En seconde période, on a manqué de volonté pour se surpasser et faire mieux qu'en première. Il faut avoir la mentalité de vaincre", a reconnu Sylvinho sur le site du club.