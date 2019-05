OL: Sans Denayer ni Tete face à l'OM 

A la veille du choc des Olympiques, entre Marseille et Lyon, dimanche, au Vélodrome (21h), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a indiqué en conférence de presse qu'il devait faire face à 2 forfaits sur blessure en défense.

Kenny Tete souffre, suite à un coup, d'une légère entorse de la cheville, qui doit permettre a priori au latéral de faire son retour le week-end prochain. Jason Denayer, lui, est en proie à un problème au ménisque externe d'un genou et n'est pas certain de pouvoir revenir à temps d'ici la fin de la saison : "On va voir comment ça évolue au jour le jour, mais on a encore espoir qu'il puisse prendre part aux 2 derniers matches", a précisé le coach lyonnais.