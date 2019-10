Un match nul contre Dijon (0-0), une défaite sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-1). A Lyon, c'est peu dire qu'on attend encore l'effet Rudi Garcia. Mais même si les débuts du successeur de Sylvinho sont loin d'être parfaits sur le plan des résultats, et même si l'OL pointe à une étonnante 17e place en Ligue 1, "il n'y a pas forcément d'inquiétude", selon Maxwel Cornet. "Parce qu’on produit du jeu, on se procure énormément d’occasions, mais il manque ce but de plus que l’adversaire, ce petit déclic qui va lancer la machine, a confié l'ancien Messin en conférence de presse avant les retrouvailles avec son ancien club. Contre Dijon, on est tombé contre un gardien incroyable, qui a fait énormément d’arrêts. Et mercredi c’était Antho... (Lopes, coupable sur le deuxième bu portugais, ndlr). On n’a pas cette chance, on espère que ça va tourner. C’est important pour nous, pour engranger de la confiance. C’est ce qui nous manque un peu en ce moment."

Pour le moment, après cette série de huit matches sans victoire en championnat, ce sont donc les têtes lyonnaises que Garcia s'attache à soigner. "La mienne va bien, je travaille sur celles des joueurs", confirme ainsi l'ancien coach de Lille et de l'OM. "On a la chance d’avoir un grand entraîneur, qui a connu des grands clubs, explique Cornet. Il nous apporte énormément son expérience, au quotidien, son envie de gagner. Il est proche des joueurs, il nous parle énormément. Il nous transmet son envie de gagner."

Je désignerai le capitaine quand je connaîtrai les leaders

Garcia a donc beaucoup parlé à ses joueurs depuis son arrivée, histoire de les rassurer. "Certains vont bien, il y a ceux qui ont du caractère, ceux qui sont vexés, frustrés par les mauvais résultats -ils le sont tous. Il y a ceux qui veulent démontrer sur le terrain qu'on vaut mieux que le classement actuel, explique-t-il. C’est mon rôle d’aider certains, ceux qui ont plus de mal à gérer la pression des mauvais résultats. C’est à moi, comme aux leaders de cette équipe, d’aller rattraper ceux qui sont un peu moins bien."

En parlant de leaders, Garcia a annoncé que Memphis Depay serait son troisième capitaine en autant de matches (après Marcelo et Lopes). Ce n'est peut-être que provisoire, mais c'est un signe fort envoyé vers un joueur qui n'a encore jamais porté le brassard au coup d'envoi sous les couleurs de l'OL. "Je désignerai le capitaine quand je connaîtrai les leaders, a indiqué le coach rhodanien. J’ai encore besoin de voir comment tout le monde se comporte. Je vais attendre quelques matches, j’espère que certains vont se révéler."

Garcia a d'ailleurs révélé que certains cadres de son vestiaires se sont vus cette semaine, à leur initiative, sans indiquer de quels joueurs il s'agissait. L'heure est d'ailleurs à la remise à plat en interne puisque les Gones, sur les derniers matches, boycottent la zone mixte après les matches. "C'est une volonté de rester concentré pour nous les joueurs, justifie Cornet. Certains propos peuvent être mal interprétés."

La priorité est de remettre les têtes à l'endroit, c'est d'ailleurs pour cela que Garcia voit dans la boulette de Lopes un moment qui pourrait avoir des conséquences bénéfiques. "Antho est un immense gardien, il a fait une erreur que j'assume moi. Il a voulu relancer vite, il a montré une envie de gagner, à 1-1 à la 85e, explique Garcia. Tous mes joueurs, même les remplaçants, sont allés voir Antho pour le réconforter, ça c’est vraiment un signe positif et important." En ce moment, les joueurs de l'OL n'ont pas besoin d'être accablés par leur entraîneur.