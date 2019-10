OL : Qui pour remplacer Sylvinho ?

L’histoire entre Sylvinho et l’Olympique Lyonnais a pris fin ce lundi en fin de journée. La défaite 1-0 dans le derby face à Saint-Étienne a été celle de trop. Les Gones n’ont plus connu la victoire depuis la deuxième journée face à Angers, le 16 août dernier (6-0). De l’enchantement au départ de Sylvinho, il s'est passé un peu plus d'un mois. Jean-Michel Aulas et Juninho vont devoir trouver un nouvel entraîneur sur le banc pour la réception de Dijon, le 19 octobre. Les rumeurs circulent et la liste est longue. Plusieurs coachs étrangers, français et lyonnais pourraient être déjà dans les petits papiers lyonnais.

Retour vers l’entraîneur français ?

Laurent Blanc

Le nom de l’entraîneur français revient avec insistance lorsqu’un poste est vacant dans un club qui joue l’Europe chaque saison. Mais depuis son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2016, rien n'a bougé pour Blanc, qui n’a plus retrouvé de banc de touche. Le mariage entre Blanc et Juninho pourrait se faire quand on connaît la volonté du Brésilien de faire face au PSG. C’est ce qu’avait réussi le Cévenol avec Bordeaux quand il a récupéré le titre de champion de France à l'OL en 2009, après le septuplé lyonnais. Il est dur de voir Lyon rattraper ses 12 points de retard sur Paris après seulement 9 journées de Ligue 1. Mais c’est un challenge intéressant pour Laurent Blanc pour retrouver la lumière, qui ne sait toujours pas s’il retrouvera les terrains un jour, au vu de sa longue période d’inactivité.

Arsène Wenger

L'histoire entre Arsène Wenger et le football n’est peut-être pas terminée. Depuis son départ d’Arsenal à l’été 2018, l’entraîneur âgé de 69 ans n’a pas retrouvé de banc. Habitué pendant des années à tout gérer seul avec son statut de Manager, il n’est pas certain que Wenger accepte d’avoir Juninho au-dessus de lui. Un avenir entre les deux hommes est difficile à imaginer. Un poste d'intermédiaire serait une piste privilégée s'il revenait dans un club.

Rudi Garcia

Il pourrait passer d’un Olympique à un autre. Limogé à la fin de saison dernière par Marseille, Rudi Garcia pourrait rebondir à Lyon. Appelé il y 3 ans, quasiment à la même période par Marseille, il pourrait être contacté par Juninho et Jean-Michel Aulas pour prendre la succession de Sylvinho. Toutefois, il est compliqué de le voir s’installer sur le banc lyonnais quelques mois à peine après sa dernière saison compliquée à Marseille. Les médias italiens l'enverraient du côté de Monaco et de l’AC Milan, l'option la plus probable pour l’ancien coach de la Roma.

Continuer avec la filière étrangère ?

José Mourinho

Sans club depuis son limogeage en décembre 2018 de Manchester United, « le Special One » revient aussi souvent dans les médias pour prendre les rênes d’un club de renom. Au français presque parfait, il est sûr que le choix de José Mourinho ferait énormément parler en France mais aussi à l’étranger, quand on sait qu’il a connu l’Angleterre (Chelsea et Manchester United), l’Espagne (Real Madrid), l’Italie (Inter Milan) et le Portugal (FC Porto). Le voir chaque week-end sur les bancs de l’Hexagone serait encore un énorme coup de projecteur sur Lyon et la Ligue 1. Pas certain que Jean-Michel Aulas soit de cet avis de voir un entraîneur avec une telle résonance médiatique.

Claudio Ranieri

Après des expériences réussies en France avec Monaco et Nantes, Claudio Ranieri pourrait connaître un troisième club français. Libre depuis la fin de sa mission de douze matchs entre mars et juin 2019 avec La Roma, l'italien traverserait donc une nouvelle fois les Alpes. Ce n’est pas la première fois que son nom apparaît à côté de celui de l’Olympique Lyonnais. Cependant, son goût pour un style basé sur une grosse défense pourrait ne pas être compatible avec ce que souhaite Juninho, un style de jeu construit sur la possession et l’attaque.

Marcelo Gallardo

Le nom de l’Argentin revient de plus en plus en France lorsqu’un club huppé de notre championnat est en quête d’un nouvel entraîneur. Les derniers en date : Marseille et Monaco. Marcelo Gallardo connaît bien la Ligue 1 pour y avoir joué, à Monaco et à Paris dans les années 2000. Mais problème... il est en poste à River Plate depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, il est en lice pour remporter une deuxième Copa Libertadores consécutive, puisque son équipe a remporté la demi-finale aller face à Boca Juniors (2-0). Dur dur de partir à ce moment-là d’une saison. Le média argentin TNT Sports s'avance en disant qu'il pourrait être le successeur d'Ernesto Valverde au FC Barcelone.

Marcelino

Le jeu tourné vers l’attaque et la révélation de jeunes joueurs, c’est son truc. Marcelino pourrait être la petite surprise lyonnaise pour remplacer Sylvinho. Passé par Villarreal, et dernièrement par Valence, l’entraîneur espagnol est libre de tout contrat depuis son limogeage en septembre. Petit hic, il n’a jamais entraîné en dehors d’Espagne. La dernière expérience décevante avec Sylvinho ne va peut-être pas diriger les dirigeants lyonnais vers lui.

Thiago Motta

Son expérience d’entraîneur se résume à une année avec les U19 du Paris Saint-Germain. Sans club depuis son départ du club de la Capitale, il se murmure que l’Italo-Brésilien pourrait basculer vers le monde professionnel. Un temps annoncé vers le Genoa, pour remplacer Aurelio Andreazzoli, l’ancien milieu de terrain du PSG pourrait être envoyé du côté de Lyon. Connu pour préférer un jeu basé sur la possession du ballon et le milieu à trois, espéré par Juninho, ce serait tout de même une grande surprise de le voir arriver sur le banc lyonnais.

Le « made in Lyon »

Rémi Garde

Et si Jean-Michel Aulas et Juninho trouvaient leur bonheur dans leur propre boutique. Rémi Garde pourrait refaire surface à Lyon, quand on sait qu’il n’est plus en poste depuis son départ de l’Impact Montréal au mois d’août. Lui qui est passé par la case de l’équipe première de l’OL entre 2011 et 2014 pourrait poser de nouveau ses valises dans une maison qu’il connaît très bien.

Le duo Baticle - Caçapa

Le premier des deux hommes, Gérald Baticle, assure l'intérim depuis lundi. Présent dans tous les staffs depuis de nombreuses années, il pourrait prendre un peu plus de place dans la hiérarchie lyonnaise en se voyant confier le poste de numéro 1. Une piste en interne pour Lyon, où il pourrait avoir le soutien de Claudio Caçapa. L’ancien capitaine de l’OL est lui aussi dans le staff des Gones depuis 2016. Un binôme qui connait bien l'effectif actuel.