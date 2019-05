OL: Pour Govou, Juninho ferait un bon directeur sportif

Pressenti pour devenir le futur directeur sportif de Lyon, l'ex-joueur lyonnais, Juninho, n'a néanmoins pas encore donné son accord aux dirigeants. Toutefois, pour Sidney Govou, ex-coéquipier du Brésilien à l'OL entre 2001 et 2009, un possible retour du natif de Recife chez les Gones serait une bonne idée.

"Juninho directeur sportif de l’OL ? Ça peut être une très bonne idée. Il connaît bien le club, c’est quelqu’un de très intelligent. C’était un très grand joueur. Il a une très bonne sensibilité football. En plus, il connaît bien le président. C’est un plus, car on sait qu’à Lyon, ce n’est pas toujours évident de travailler avec Aulas. Il a énormément de caractère aussi, et dans un club comme ça, avec un président comme ça, avoir un référent sportif au-dessus, ça a du sens. Maintenant, il y a la question de l’entraîneur. Avoir 'Juni' dans les pattes à l’OL, ça peut générer quelque chose de malsain dans un premier temps, mais ça peut très bien se passer aussi. Mais un grand entraîneur a souvent du mal à accepter ce genre d’accord", a affirmé l'ex-milieu offensif, dans le Late Football Club.

Un tandem qui, pour l'ancien international français, pourrait être à quitte ou double.