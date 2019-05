OL: Ndombele attend son 1er but en championnat

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais accueille le Stade Malherbe Caen pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. A cette occasion, les Gones pourraient valider leur place sur le podium, et Tanguy Ndombele aimerait bien profiter de cette rencontre pour enfin débloquer son compteur dans cette compétition. L'ancien milieu de terrain d'Amiens n'a en effet encore jamais marqué dans l'élite hexagonale.

"J’ai une bonne frappe. En match, le contexte est différent. Il y a souvent beaucoup de joueurs devant les milieux de terrain comme moi. Il y a aussi souvent des coéquipiers démarqués et dans une meilleure position donc je préfère faire la passe que tirer, explique l'intéressé sur le site officiel du club. Je peux faire plus dans le domaine offensif en termes de but, c’est sûr. Mais les statistiques tuent un peu le jeu aujourd’hui. Dans des situations, certains vont chercher à marquer alors que le geste à faire est la passe. Le foot évolue et dans ce sens-là. Je dois progresser dans ce secteur".