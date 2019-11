OL : Memphis et Tousart manque le déplacement à Marseille

Le bluff n’aura duré que quelques heures. Entre une photo postée sur les réseaux sociaux et sa sélection avec les Pays-Bas, la présence de Memphis Depay pour l’Olympico était en suspens malgré les dires de son coach. Sorti à la pause contre Benfica mardi en Ligue des Champions, le Néerlandais ne sera finalement pas présent à l’Orange Vélodrome dimanche. Il ne fait pas partie des 18 joueurs retenus par Rudi Garcia pour ce choc face à l’OM. En plus de Memphis et Lucas Tousart, suspendu, Marçal et Kenny Tete manquent également à l’appel.