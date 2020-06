OL : Lucas Tousart ne disputera pas la fin de la Ligue des Champions

Lucas Tousart, prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison, va intégrer l’effectif du Hertha Berlin à compter du 1er juillet 2020. C’est le club allemand qui vient d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Bonnes nouvelles tout le monde ! Lucas Tousart nous rejoindra à partir de juillet » a ainsi écrit le club de la capitale allemande sur son compte Twitter ce mercredi. Encore engagé en ligue des champions, l’OL ne pourra donc pas compter sur Lucas Tousart au mois d’août prochain.L’Olympique Lyonnais se déplacera donc sans son milieu de terrain au Juventus Stadium. Il était titulaire au match aller, dans un milieu à trois aux côtés de Bruno Guimarães et d’Houssem Aouar, et avait même inscrit l'unique but de la rencontre. L’absence de Lucas Tousart devrait peser lourd lors du match retour face à la Juventus Turin. Arrivé au club à l’été 2015 contre un montant de 2,5 millions d’euros, le natif d’Arras a su s’imposer au fil des années au sein du club lyonnais, avant d'être recruté par le Hertha Berlin cet hiver contre un chèque de 25 millions d’euros. À 23 ans, l’ancien capitaine de l’équipe de France espoirs s’apprête à relever un nouveau défi en rejoignant un nouveau championnat cet été.